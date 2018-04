Consultazioni, Martina (Pd): noi protagonisti anche all'opposizione

"Noi del Pd siamo in campo da protagonisti e possiamo essere utili anche all'opposizione". Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. "L'esito elettorale per noi negativo non ci consente di formulare ipotesi di governo che ci riguardino, chi ha vinto le elezioni si faccia carico della responsabilità di governare", ha aggiunto.