Consultazioni, Lega: "Elezioni subito" | Meloni: "Non sosteniamo nuovi governi, voto entro marzo"

Seconda giornata di consultazioni per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con gli incontri con i partiti minori. Per Giorgia Meloni "la road map di Fratelli d'Italia è fare una legge elettorale entro la fine dell'anno. Quindi scioglimento a gennaio e voto entro marzo". Invece per la Lega, che si è presentata al Quirinale senza Matteo Salvini, bisogna andare al voto il prima possibile: "No a un governo di larghe intese".