Consultazioni governo, Salvini: speranza si superi politica dei veti

"Speriamo che si superi la politica del no, e nasca un governo votato dagli italiani, con centrodestra e M5s. Speriamo che d'ora in poi, si parli dei temi che interessano il Paese e che cadano i veti. Speriamo che chi verrà dopo di noi dimostri di avere buona volontà". Lo ha affermato Matteo Salvini, in rappresentanza del centrodestra, dopo il colloquio col presidente del Senato Alberti Casellati".