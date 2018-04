Consultazioni, Casellati: al via il secondo giro di colloqui | Salvini: "Si parli di temi e non di posti"

E' cominciato a Palazzo Giustiniani il secondo giro di consultazioni condotte dal presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati per tentare di capire se esistano dei margini per formare un governo M5s-Lega. La delegazione del centrodestra è stata la prima a recarsi nello studio del presidente. "Speriamo che si superi la politica del no, che cadano i veti e si parli dei temi che interessano il Paese e non di poltrone", ha detto Matteo Salvini.