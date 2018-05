Consultazioni, Di Maio: "Fiducioso su un governo del cambiamento"

"O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena. No a un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento. E su questo sono molto fiducioso". Luigi Di Maio lo scrive su Facebook in vista delle nuove consultazioni. "Anche stavolta saremo gli ultimi a salire al Colle: sarà un'occasione per parlare al Presidente dei passi avanti per la formazione del governo. Le forze politiche hanno bisogno di un po' di tempo e noi glielo daremo".

Martina: "Non indifferenti ma no a logica M5s" - "L'apertura al dialogo" di Di Maio divide i Dem. "Non possiamo immaginare la strada proposta da Di Maio, la sua è una logica irricevibile. Pd e Lega non sono certo interscambiabili. Denunciare questo non significa essere indifferenti a quello che accade. Dobbiamo interpretare - dichiara il segretario reggente del Pd Maurizio Martina - fino in fondo una posizione onesta e limpida, dicendo chiaramente che noi siamo parte di una iniziativa che si svilupperà per le vie parlamentari, senza stare alla finestra".



Franceschini: "Basta assistere, ora nuova fase" - Dopo Martina, interviene anche Franceschini su una posizione più "possibilista". "Credo che non basti assistere a quello che avviene. Nessuno - ricorda Franceschini all'assemblea dei gruppi Pd - ha vinto in modo tale da poter governare il Paese e allora penso che non basti più soltanto assistere. La prima fase, con la direzione che ha dato la linea dell'opposizione, penso sia stata giusta, ma oggi dobbiamo prepararci a una seconda fase. Non sto proponendo un governo con M5s o di entrare in un governo Di Maio".