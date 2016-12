Consulta,Tesauro: brutto spettacolo

07:52 - "Lo spettacolo che si sta dando in Parlamento si riverbera in modo molto negativo sull'immagine della Corte, come se fosse diventata terreno per scorribande politiche". Così sulla nomina dei due giudici da parte del Parlamento, il presidente della Consulta Giuseppe Tesauro al Corriere. "Con il rischio di invischiare anche Napolitano, che dovrà a sua volta nominare due di noi". Oggi è prevista una nuova votazione in Parlamento per la nomina dei due membri.