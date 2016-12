Consulta, Sandulli: "Candidatura è un onore ma non sono disponibile"

14:36 - La candidatura alla Consulta è un "onore" per Maria Alessandra Sandulli, che però non ritiene vi siano le condizioni per "confermare" la sua disponibilità. "L'indicazione del mio nome è un segno importante in una vita dedicata alla legge nel solco dell'eredità di mio padre e della mia tradizione familiare", dice. Ma preferisce rinunciare, spiega, "con l'animo sereno dello studioso che ha sempre manifestato le sue opinioni in piena indipendenza".

La professoressa Sandulli è figlia dell'ex presidente della Corte Costituzionale Aldo Mazzini Sandulli, che è anche stato titolare della cattedra di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma.