Consulta, Renzi riunisce gruppi Pd

19:10 - Il premier Matteo Renzi vedrà in settimana i gruppi parlamentari del Pd per chiudere sulla scelta dei candidati alla Corte costituzionale. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. La settimana prossima potrebbe quindi essere quella decisiva per l'elezione dei due giudici della Consulta. Avanza l'ipotesi di un tandem "rosa": Silvana Sciarra e Maria Alessandra Sandulli. Per il Csm potrebbe invece arrivare il nome di Alessio Zaccaria, indicato dal M5s.