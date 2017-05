Consulta, nuova fumata nera in Parlamento per elezione giudice

Il Parlamento riunito in seduta comune alla Camera non ha raggiunto un accordo sul nome del giudice mancante della Corte costituzionale dopo le dimissioni del giudice Giuseppe Frigo. Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza dei tre quinti (pari a 570 voti). Duecento le schede bianche. Servirà dunque una nuova votazione, la quinta, nella quale il quorum per far scattare l'elezione resta quello dei 3/5.