Consulta,neo presidente Lattanzi: razzismo esiste e viene alimentato

"Non so se si possa parlare veramente di pericolo ma è indiscutibile che si possa parlare di preoccupazione. Per quello che avviene e per come viene alimentato quello che succede". Lo afferma Giorgio Lattanzi, neo presidente della Consulta, commentando il caso di Macerata. "Il termine razza - aggiunge - deve rimanere nella Costituzione, perché esiste il razzismo".