09:49 - Secondo il M5S Luciano Violante non ha i requisiti richiesti per la nomina alla Consulta e per questo sarebbe incandidabile. "Abbiamo scoperto non ha nessuno dei requisiti richiesti perché è un politico di professione - ha spiegato il deputato Danilo Toninelli -. Il nome di Violante, su cui il Pd si è scandalosamente inchiodato, non è meno dubbio di quello di Teresa Bene".