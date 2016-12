Consulta, Grossi nuovo presidente

Paolo Grossi, 83 anni, è il nuovo presidente della Corte costituzionale. E' stato eletto con 14 voti. Nel 2009, al termine di una lunga carriera come professore di Storia del diritto e di Diritto canonico in numerose università, fu nominato alla Consulta dall'allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Resterà in carica due anni. Succede ad Alessandro Criscuolo, dimessosi l'11 febbraio per motivi personali.