Consulta,Grillo: no accordi segreti

19:10 - "Se il Pd vuole condivisione non tenti la via della trattativa segreta. Renzi faccia i suoi nomi pubblicamente". Così Beppe Grillo commenta sul suo blog la vicenda infinita delle nomine alla Consulta e precisa: "Chiunque abbia i requisiti per essere eletto in ruoli di garanzia così importanti può essere candidabile per il M5S se valido e indipendente. Altrimenti saranno ancora fumate nere. Trasparenza è quello che chiediamo, non poltrone!".