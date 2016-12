Consulta, Grasso: "Si voterà ogni sera" "Nomina giudici entro fine 2015"

Secondo il presidente del Senato "il Parlamento non può mettere a rischio la funzionalità di un importante organo costituzionale come la Consulta". "Riteniamo sia necessario, anche grazie alla pausa delle votazioni, cambiare metodo e sfruttare questo tempo per trovare il consenso più ampio possibile con la condivisione dei partiti di maggioranza e opposizione", ha proseguito.



Boschi: "Impegno per ampia legittimazione" - Sulla questione è intervenuta anche il ministro Maria Elena Boschi, secondo la quale il voto "dipende dalla responsabilità dei gruppi nell'individuare candidature con legittimazione ampia per essere molto rappresentative e quindi super partes". "E' quello che ci stiamo impegnando a fare con la scelta di nomi autorevoli", ha aggiunto.