Consulta, fumata nera in Parlamento per eleggere un giudice

Fumata nera per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale da parte del Parlamento, riunito in seduta comune in un'Aula semideserta. Il vicepresidente Simone Baldelli ha infatti reso noto che non è stato raggiunto il numero legale. I parlamentari erano chiamati a sostituire Giuseppe Frigo, eletto in quota centrodestra nel 2008, che si è dimesso a novembre per motivi di salute. La prossima votazione sarà il 29 giugno e il quorum resta pari a 3/5.