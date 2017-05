Consip, Renzi: "Qualcuno sta violando la legge, ma non siamo noi"

"Sul Fatto quotidiano sono apparse intercettazioni che la legge non permette di pubblicare. Io sono per la legalità e sarei curioso di sapere perché qualcuno sta violando la legge e non siamo noi". Lo ha detto Matteo Renzi, parlando della pubblicazione della telefonata tra lui e suo padre Tiziano, indagato per concorso esterno in traffico di influenza nell'inchiesta Consip. "Quella pubblicazione è illegittima", ha aggiunto l'ex premier.