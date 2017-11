Consip, Renzi: "Prove false contro di me per arrestare mio padre"

"Pezzi di Stato, dei carabinieri e dei servizi hanno fabbricato prove false contro di me per arrestare mio padre". Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Matteo Renzi, parlando della vicenda Consip. "Io sono una persona rispettosa delle istituzioni, ma dico che i responsabili di questa schifezza dovranno pagare. E su questo punto andremo fino in fondo", ha aggiunto l'ex premier.