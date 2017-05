Consip, Renzi: ora che è finito lo show mediatico, vogliamo verità

Matteo Renzi torna all'attacco sul caso Consip. "Adesso che si è consumato questo magnifico show mediatico, diversivo per vendere qualche copia in più di un libro - ha scritto infatti il segretario Pd su Facebook, facendo riferimento alle trascrizioni delle intercettazioni tra lui e il padre Tiziano presenti nel libro del giornalista Marco Lillo - confermo che non permetteremo che su questa indagine cali il silenzio: vogliamo la verità".