Consip, pm: Romeo ha conoscenze istituzionali di altissimo livello

"La forza corruttiva di Romeo è ampliata dalla sua conclamata 'rete' di conoscenze istituzionali 'ad altissimo livello', conoscenze che, all'evidenza, utilizza in modo spregiudicato per orientare a suo vantaggio l'agire della pubblica amministrazione". E' quanto si legge nella richiesta di custodia cautelare della procura di Roma nei confronti dell'imprenditore campano Alfredo Romeo, arrestato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Consip.