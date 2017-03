Consip,mozione contro Lotti; Fi: mai votato sfiducia individuale

"Noi siamo sempre stati contrari alla mozione di sfiducia individuale". Lo ha chiarito Paolo Romani, presidente dei senatori di Forza Italia a proposito della mozione presentata dal M5s contro il ministro dello Sport, Luca Lotti, indagato nell'inchiesta Consip. "Del caso in sé non abbiamo ancora parlato e lo faremo in una riunione di gruppo. Ma non abbiamo mai votato una mozione di sfiducia individuale", ha sottolineato Romani.