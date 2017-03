Consip, Mdp: non parteciperemo a voto su mozione di sfiducia a Lotti

Il Movimento democratico e progressista (Mdp) non parteciperà al voto sulla sfiducia al ministro Lotti presentata dal M5s al Senato dopo la vicenda Consip. Lo annuncia la capogruppo di Mdp al Senato, Cecilia Guerra. "La nostra posizione - spiega - sarà espressa invece da una mozione in cui chiediamo, visto che il ministro Lotti non si dimette, che il presidente del Consiglio gli sospenda le tutte le deleghe fino a quando la vicenda non sarà chiarita".