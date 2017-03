Consip, Grillo: "Bomba atomica sulla politica, inutile far finta di niente"

Il post continua spiegando perché non ha senso far finta di niente: "Il primo motivo sono i soldi: Romeo, arrestato mercoledì, ha finanziato destra e sinistra a colpi di migliaia di euro. Il secondo motivo è il livello a cui è arrivata, secondo i pm, la corruzione per permettere a Romeo di arrivare al mega appalto miliardario: il livello politico più alto". "Quando la bomba atomica Consip esploderà sui partiti - attacca il Movimento -, non ci sarà riparo per nessuno. La corruzione è un delitto imperdonabile contro il popolo italiano".



Il post continua elencando i finanziamenti che, secondo il M5s, Romeo avrebbe diretto ai partiti: "25mila euro per sostenere le elezioni politiche di Italo Bocchino (An), 40mila per Alleanza Nazionale, 50mila per Goffredo Bettini (Pd) per le elezioni politiche del 2013, 50mila per Francesco Rutelli (Pd) per le elezioni comunali 2008, 230mia a Nicola Zingaretti (Pd) per le elezioni provinciali dei 2008, 98mila euro per i Democratici di sinistra nel 2006, 30mila per Nicola Latorre (Pd) per le politiche del 2013, 25mila per il Centro democratico per le politiche 2013 e 60mila per la fondazione Big Bang di Matteo Renzi nel 2013".



"Perché i partiti che prendono milioni e milioni di finanziamenti pubblici hanno bisogno anche di ingenti fondi privati? - riprende - Perché accettare centinaia di migliaia di euro da un condannato in primo grado in corruzione? Inoltre secondo le intercettazioni di Bocchino pubblicate oggi addirittura sarebbe stato Renzi a chiedere a Romeo 60mila euro di finanziamento. Perché? L'ex premier può essere trasparente per una volta e dire agli italiani perché elemosinava soldi da un condannato in corruzione in primo grado che aveva enormi interessi nella pubblica amministrazione?".



Inoltre "il Movimento 5 Stelle sta per depositare in entrambi i rami del Parlamento una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dello Sport, Luca Lotti". E' quanto affermano in una nota congiunta i capigruppo M5S alla Camera e al Senato, Vincenzo Caso e Michela Montevecchi.



"Al di là degli aspetti giudiziari sui quali farà luce la magistratura, riteniamo gravissimo, da un punto di vista politico, il coinvolgimento del fedelissimo di Matteo Renzi, nell'inchiesta Consip. Alla luce dell'arresto dell'imprenditore Alfredo Romeo, che coinvolge sempre di più il giglio magico nella vicenda giudiziaria, riteniamo che non sia più tollerabile la presenza di Lotti nel governo Gentiloni", concludono.