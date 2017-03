Consip,Grillo: Bomba atomica su politica, inutile far finta di nulla

"Lo scandalo Consip è una bomba atomica sulla politica italiana, fare finta di niente è inutile". Lo scrive il Movimento 5 Stelle sul blog di Beppe Grillo in merito all'inchiesta in cui sono coinvolti Tiziano Renzi e il ministro Luca Lotti. "Oggi più che mai c'è bisogno di onestà nelle istituzioni. Non è accettabile che il più alto livello della politica sia corrotto mentre la povertà dilaga, Tangentopoli non è finita", aggiunge.