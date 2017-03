Consip, Grillo a Renzi: "Io non c'entro, sei gaffe esistenziale"

"Si derottamano padri solo se la rottamazione è una gaffe comprovata, Matteo tu sei una gaffe esistenziale. Per una volta che leggo quello che dici non puoi prendetela con me. Fatti coraggio e rileggi a voce alta, magari ti aiuta". Così Beppe Grillo, su Facebook, controreplica alla lettera che dal suo blog Matteo Renzi gli ha indirizzato in merito alla vicenda Consip e alle frasi dette dall'ex premier a "Otto e mezzo" su suo padre Tiziano.