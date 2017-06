Consip, Grasso non cambia l'Odg: si voterà sulle mozioni

"Preso atto del dibattito" in Aula "l'ordine del giorno prevede la discussione sulle mozioni sulla Consip". Così il presidente del Senato, Pietro Grasso, ha deciso di non rinviare il dibattito in Aula e, conseguentemente le votazioni, sulle mozioni presentate dai gruppi di maggioranza e opposizioni. Il capogruppo Pd, Luigi Zanda, aveva invitato Grasso a rinviare il dibattito a dopo il 27 giugno (data dell'Assemblea Consip per il nuovo Cda).