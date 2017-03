Consip,15 marzo mozione sfiducia al Senato contro Lotti: mossa M5s per accelerare l'iter

La mozione di sfiducia contro il ministro dello Sport Luca Lotti è in dirittura d'arrivo per il Senato. Sarà probabilmente discussa mercoledì 15 marzo "previa intesa con la Camera", come deciso dalla conferenza dei capigruppo di Palazza Madama. A chiedere di inserire questa formula, "mai sentita prima" dice il M5s, è stato il capogruppo dem Luigi Zanda, che aggiunge: "I presidenti delle Camere sceglieranno se discutere prima qui o a Montecitorio".

Per rendere più rapida la procedura e votare regolarmente la sfiducia a Luca Lotti mercoledì prossimo senza ulteriori rinvii, il Movimento Cinquestelle ha deciso di ritirare la mozione di sfiducia individuale alla Camera.



"Abbiamo appena ritirato la mozione di sfiducia individuale al ministro Luca Lotti depositata alla Camera dei deputati, così che il Senato possa discutere e votare la sfiducia all'ex sottosegretario nei tempi previsti dalla capigruppo", precisa infatti Vincenzo Caso, capogruppo M5s a Montecitorio. "Non daremo nessun alibi al Pd, che si appiglia ad acrobazie regolamentari pur di prendere tempo", aggiunge Caso.



Zanda: no alla mozione di sfiducia con i soli voti della maggioranza - "La mozione di sfiducia contro il ministro Lotti verra' bocciata con i soli voti della maggioranza". Risponde cosi' il capogruppo Dem al Senato Luigi Zanda alla domanda se "serviranno anche i voti di FI" per respingere a Palazzo Madama la mozione di sfiducia presentata dal M5S contro il ministro dello Sport coinvolto nell'inchiesta Consip.