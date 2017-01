Consiglio sicurezza Onu, Alfano: "Priorità a questione Mediterraneo"

"Oggi mettiamo piede al Consiglio di sicurezza dell'Onu ed è chiaro che nell'agenda del mondo su pace e sicurezza" noi poniamo l'accento "su alcune questioni che riteniamo priorità, a cominciare da quella del Mediterraneo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in partenza per la riunione del Consiglio Onu, dove l'Italia ha un seggio non permanente. Nel Mediterraneo, ha ricordato, "si giocano i destini del mondo su pace e sicurezza".