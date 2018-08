Consiglio dei ministri, Di Maio: "Il generale Gdf Antonino Maggiore alle Agenzia delle entrate"

Nell'ultimo Consiglio dei ministri prima della pausa agostana, arriva la decisione di sostituire Ernesto Maria Ruffini, che fu scelto da Renzi, nel ruolo di "Mr. Fisco". Al suo posto l'esecutivo Lega-M5s sceglie, per la prima volta nella storia dell'Agenzia delle entrate, un generale della Guardia di Finanza, Antonino Maggiore: nome su cui si sarebbe trovata una forte convergenza. "Lavorerà - rivendica Di Maio - nell'interesse dei cittadini onesti e sarà nemico dei grandi evasori".



"Azzerati vertici di Agenzia Demanio e Dogane" - All'Agenzia delle dogane arriva Benedetto Mineo, che fu a.d. di Equitalia prima di Ruffini. All'Agenzia del demanio il governo indica il prefetto Riccardo Carpino. In quei due ruoli centrali per funzioni come il "controllo dei porti" e la "lotta al gioco d'azzardo", sottolinea ancora Di Maio, prima c'erano "un ex sindaco del Pd e un ex parlamentare del Pd".



"Su reddito cittadinanza avanti a gonfie vele" - "Abbiamo fatto il punto sulla legge di bilancio: il lavoro sul reddito di cittadinanza - sottolinea sempre Di Maio - prosegue a gonfie vele". "L'Iva non deve aumentare: lo abbiamo promesso e non aumenterà", dichiara poi Di Maio. "L'Iva rischia di aumentare perché quelli di prima ci hanno lasciato i debiti".



Cdm approva ddl antiviolenza negli ospedali - Il Cdm ha quindi approvato il ddl del ministro della Salute Giulia Grillo che introduce un'aggravante per l'aggressione al personale sanitario durante l'esercizio delle funzioni. Nell'art. 61 del codice penale si preciserà che l'aggravante riguarderà la violenza ma anche solo la minaccia a medici e infermieri. Istituito anche un osservatorio antiviolenza.



Rinviato a settembre il nodo della presidenza Rai (ma sia il premier Conte che Di Maio difendono il nome di Marcello Foa, su cui Salvini tiene il punto). Ed è sulla prossima manovra che sono adesso concentrate tutte le energie dell'esecutivo.