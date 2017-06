Coni, Mattarella: "Chi diffonde lo sport aiuta il Paese"

"Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese. Sbagliano quanti, con qualche snobismo, considerano lo sport come marginale nella vita sociale, come un tempo di ricreazione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, allo Stadio dei Marmi in occasione della sua visita nella sede del Coni. "Lo sport - ha aggiunto - è una leva di grande efficacia sul piano sociale, culturale, educativo, con rilevanti ricadute economiche".