Confindustria, Boccia: "Il governo? Pensa solo alle elezioni"

"Non so che tipo di Paese abbia in mente questo governo. Non capisco quale idea di politica economica abbiano". Lo ha detto Vincenzo Boccia, numero uno di Confindustria. "E' un governo - si è chiesto - che pensa alle prossime elezioni e vive di sondaggi a prescindere dalle necessità del popolo? Vogliono governare o fare una campagna elettorale per 6 mesi? Lo capiremo dalla legge di bilancio".