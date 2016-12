Confalonieri: "Berlusconi torni a fare politica, mi piacerebbe che si stipulasse un nuovo Nazareno"

Il presidente dell'azienda del Biscione, in un colloquio con la "Stampa", smentisce le voci secondo cui sia lui a gestire direttamente nell'ombra Forza Italia: "Tutte storie, non è vero niente". L'operazione "è stata impegnativa, ma è andato tutto bene e la ripresa è incoraggiante", assicura. Precisa che "hanno abusato delle sue forze, facendogli fare comizi anche quando già aveva problemi alla valvola mitralica" e disegna il "partito che vorrebbe": "Strutturato in maniera più tradizionale, con un'organizzazione chiara, un congresso in cui far confrontare le varie posizioni, un'arena in cui ci sia competizione e si facciano emergere i più capaci".



"Aiutare Renzi" - "In questa fase credo si debba sostenere il governo -, afferma -. Il Cavaliere non la pensa così, ma io sarei per qualcosa che somigli al Nazareno. Per fronteggiare i grandi problemi che abbiamo ci vuole una base ampia. Non mi spingo a evocare la 'grosse koalition' alla tedesca, ma guardiamo soltanto a che cosa succede in Spagna. Per uscire dalla paralisi i due partiti tradizionali dovranno lavorare insieme, è l'unica strada".



Chiusura a M5s - Nessuna apertura invece a Grillo, che Confalonieri boccia senza appello come possibile alternativa. "Chi vota Cinquestelle o auspica collaborazioni con loro ha letto i programmi che hanno? - dice -. Penso al reddito di cittadinanza e agli aumenti automatici di tasse che servirebbero per finanziarlo. E' un programma dirigistico e totalitario".