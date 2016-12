Concorsi P.A.,conterà anche ateneo

Nei concorsi pubblici a fare la differenza non sarà più solo il voto di finale, ma potrà contare anche l'università frequentata per ottenere la laurea. E' quanto prevede un emendamento, appena approvato, al ddl P.a., che parla di "superamento del mero voto minimo di laurea quale requisito per l'accesso" e "possibilità di valutarlo in rapporto ai fattori inerenti all'istituzione che lo ha assegnato".