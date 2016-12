Comuni compensati taglio Imu-Tasi

"I Comuni riceveranno la compensazione integrale delle risorse per il taglio dell'Imu-Tasi". Lo ha annunciato il presidente dell'Anci, Piero Fassino, al termine dell'incontro con il governo sulla legge di stabilità. "Non abbiamo previsto assolutamente aumenti delle tasse sulle seconde case per compensare l'eliminazione - ha spiegato il rappresentante degli enti locali -. Come e dove trovare le risorse è responsabilità del governo".