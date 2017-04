Comunarie Genova, M5s: Cassimatis non è e non sarà nostra candidata

"Marika Cassimatis è stata sospesa e la votazione del 14 marzo è stata annullata, pertanto la stessa non è né sarà candidata con il Movimento 5 Stelle a Genova alle elezioni dell'11 giugno". Così sul blog 5 Stelle viene commentata la sentenza del Tribunale di Genova che ha accolto il ricorso della Cassimatis. "In nessun passo della predetta sentenza - si legge - si sostiene che sia la Cassimatis il nostro candidato sindaco, come lei ha affermato".