Comunali, urne aperte in 75 comuni dʼItalia per i ballottaggi

Urne aperte fino alle 23 per 2 milioni e 793mila elettori per il turno di ballottaggio in 75 comuni, in cui il 10 giugno non è stato eletto il sindaco, e nel III municipio di Roma. Sono 14 i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione. In 9 è avanti il centrodestra, nei restanti 4 il centrosinistra. Occhi puntati sul M5s, che si trova a dover affrontare sfide cruciali per le ricadute nazionali.