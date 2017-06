Comunali, Salvini: male M5s? Il vero sconfitto è Matteo Renzi

"Non capisco perché il Pd esulti della presunta disfatta dei Cinque stelle. Per me sono andati meglio di loro. Se c'è uno sconfitto è Renzi che ha dovuto mascherarsi dietro liste civiche. Noi e i 5 stelle ci mettiamo la faccia". Lo ha detto il segretario del Carroccio Matteo Salvini, commentando il risultato elettorale e sottolineando la "mazzata" del Pd a Genova e a La Spezia dove i pentastellati hanno anche sfiorato il 20%.