Comunali Roma, Alfio Marchini: "Rispetto tutti ma da sindaco non celebrerò le unioni gay"

Migranti, sei mesi per trovare lavoro oppure via - "Non bisogna essere razzisti né fare barriere ideologiche rispetto alla religione. Non bisogna negare che c'è una parte del mondo musulmano che ha una visione egemonica. L'Italia è un paese di frontiera, siamo il confine europeo". Così Alfio Marchini, candidato sindaco di Roma, rispondendo alle domande dei giornalisti durante il Forum all'Ansa. "Chi viene, rom o non, deve stare 6 mesi, deve trovare un lavoro, altrimenti non può stare. E soprattutto vanno rispettate le nostre tradizioni: libertà non significa rinunciare alle proprie tradizioni", prosegue Marchini. E ancora: "Io sono contro le moschee abusive, vanno potenziate quelle che già ci sono. Agli stessi islamici va fatta una richiesta di maggiore controllo, per far sì che le infiltrazioni siano verificate e controllate". Rivoluzione per multe, per pagarle basta mail - "La vita del cittadino va semplificata. Ad esempio pensiamo ad un sistema di posta certificata che permetterà di pagare le multe rapidamente e direttamente da casa". Così il candidato sindaco Alfio Marchini. "Pensiamo ad un sistema di posta certificata per chi vorrà -ha detto Marchini- e a breve presenteremo al nostra proposta, ciò permetterà di ridurre il numero dei contenziosi perché le multe si potranno pagare celermente e non lieviteranno". Con studio flussi -30% di auto - "Non possiamo tenere separati viabilità e studio dei flussi. Ecco perché nel mio programma sono previsti i semafori intelligenti, già in uso ad esempio a Singapore, che hanno dei sensori e che possono regolare meglio il traffico. E penso anche a sensori da porre sotto l'asfalto. Solo la attraverso la tecnologia possiamo migliorare la vita dei romani. Grazie a uno studio sui flussi le auto possono diminuire del 30%". Lo ha detto il candidato sindaco di Roma, Alfio Marchini.

Telelavoro anche per dipendenti comunali - "La smart city è ormai una realtà e può veramente aiutare la vita dei cittadini: ad esempio il telelavoro può essere applicato anche ai dipendenti comunali". Lo dice Marchini parlando della pa. "I dipendenti comunali, ad esempio le donne ma non solo, possono praticare il telelavoro due giorni a settimana -ha spiegato Marchini- questo migliorerebbe la vita a loro. E' un'ipotesi che studieremo e applicheremo. La tecnologia rivoluziona le città".



Vaticano paghi Imu su strutture non per culto - "Far pagare l'Imu al Vaticano su strutture non dedicate al culto? Ma non bisognerebbe neanche parlarne, certo che sì". Aggiunge Marchini: "Le strutture ricettive che ospitano pellegrini devono pagare ma penso anche che il Vaticano dovrebbe mettere a disposizione il suo patrimonio per iniziative sociali: a Corcolle c'è una parrocchia vuota in un quartiere dove ci sono molte giovani coppie con figli e servirebbe asili nido. Ecco il Vaticano potrebbe mettere a disposizione quei locali e in cambio si può ragionare su come affrontare la questione fiscale. Bisogna essere pragmatici".



Presto in squadra ci saranno donne - "Non credo in un uomo solo al comando. Nei prossimi giorni presenteremo una squadra di altissimo livello e ci saranno donne, io credo nelle donne". Dice il candidato sindaco di Roma, Alfio Marchini, confermando un posto in giunta per l'ex generale della Gdf e ora magistrato della Corte dei Conti Ugo Marchetti che lo accompagnava assieme al candidato al consiglio comunale Alessandro Onorato. "Le rivoluzioni le hanno sempre fatte le donne e i giovani", ha aggiunto Marchini. "Un'operazione biblica come quella di mettere a posto Roma necessiti assolutamente di una squadra forte, di grande prestigio, di gente libera che nella propria vita e' stata in grado di dire di sì ma anche di no" ha poi detto definendo il generale Marchetti "una persona che ha provato nella propria vita essere servitore dello Stato e affrontare la politica senza alcuna paura di perdere la propria identità". IL generale probabilmente si occuperà della Centrale unica acquisti, del coordinamento delle società partecipate, della trasparenza negli appalti.



Ho un debole per gli animali, via le botticelle - "Ho un debole per gli animali, cani e cavalli. Nel nostro programma è previsto un cimitero comunale. Un animale ti obbliga a prendersi cura di qualcuno che non sei tu. Le botticelle sono anacronistiche, vanno eliminate". Ha aggiunto Marchini.