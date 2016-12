E' un piccolo agglomerato di case immerse nel Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, dove scorre placida la vita di 82 abitanti, ma Carapelle Calvisio, in provincia de L'Aquila, è finito alla ribalta per una diatriba politica sollevata dal sindaco uscente e ricandidato alla guida del paese Domenico Di Cesare. Perché la poltrona da primo cittadino è una, ma i candidati che si sfideranno per i 67 voti in ballo sulla carta sarebbero troppi: 7. Non tutti davvero interessati, però, al bene comune: è l'accusa che Di Cesare ha lanciato attraverso la tv locale, Rete 8, e che arriverà sul tavolo del ministro dell'Interno Angelino Alfano.

La sfida politica delle amministrative 2016, dunque, non si fa sempre più accesa solo nella grandi città, Milano, Roma, Napoli. Perché a contendersi la fascia tricolore a Carapelle Calvisio, a circa 30 chilometri da L'Aquila, saranno in sette e dovranno mettercela tutta in campagna elettorale per convincere i 67 elettori a votarli.



Ma così non sarà a sentire quanto dichiarato dal ricandidato Di Cesare: "Tre delle sette liste sono riconducibili a persone che puntano a giocarsi la poltrona di sindaco, quattro invece sono costituite da appartenenti alle forze dell'ordine, in particolare poliziotti, carabinieri e poliziotti penitenziari".



Per questo annuncia di prendere carta e penna per far arrivare questo che considera uno "scandalo" elettorale direttamente sul tavolo del ministro Alfano: "E' una vergogna – spiega – perché tra i candidati c'è chi è di Barletta e lavora a Milano ed evidentemente spostandosi a Carapelle sarebbe più vicino alla famiglia d'origine. E intanto si fa un mese di ferie, visto che per legge non può fare campagna elettorale mentre è in servizio".