Comunali Milano, Sala si difende: "Incandidabile? Siamo alle accuse surreali, è l'ennesima puntata del fango"

"Come non mi sono dimesso? C'è una mia lettera del 15 gennaio, procollata il 18", spiega Sala. Dopo le dimissioni dalla società Expo "se vogliamo essere precisi ho firmato anche il bilancio pochi giorni fa. E nessuno ha avuto nulla da dire, sono atti formali che si fanno". "Siamo alle accuse surreali ormai - ha ribadito -. La verità è che non hanno più contenuti, io giro per la città, parlo con la gente, faccio proposte come sto facendo oggi. E dall'altra parte c'è solo questo tentativo di fermarmi con questo fango continuo".



"Cdp? Pronto a dimettermi immediatamente" - In merito alla sua carica di consigliere in Cassa depositi e prestiti Sala ha poi precisato che se sarà eletto "mi dimetterei all'istante". A Milano "dobbiamo competere sui contenuti per la gente. Questa città è in una situazione brillante, ma ha anche tanti problemi, per cui lavoriamo per la città", ha concluso.



Parisi: "Sulla questione valuteranno le sedi opportune" - Sul tema dell'incandidabilità di Sala "valuteranno le sedi giurisdizionali opportune. Io continuo a fare una campagna elettorale sui contenuti e sui programmi e credo che i milanesi siano interessati a questo". Questo il commento del candidato sindaco del centrodestra milanese, Stefano Parisi. "Poi se ci sono problemi di altro tipo lo decideranno le sedi opportune".