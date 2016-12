Comunali Milano, M5s: ricorso urgente su incandidabilità Sala

Il Movimento 5 Stelle ha depositato un ricorso urgente al Tar per fare chiarezza sulla presunta incandidabilità di Giuseppe Sala come sindaco. "Il MoVimento 5 Stelle - recita una nota - è da sempre per la legalità e il rispetto delle regole -. In quest'ottica, dopo la denuncia della stampa circa la presunta incandidabilità e quindi ineleggibilità di Giuseppe Sala, abbiamo ritenuto doveroso rimettere la questione agli organi competenti".