Comunali Milano, la sfida passa dalle moschee: Sala le vuole subito, Parisi chiede regole

"Oggi gli scantinati sono incontrollabili", dice Sala facendo riferimento agli attuali luoghi in cui gli islamici si riuniscono per pregare. Parisi prende invece tempo: "Sono per la libertà di culto, ma esiste un pericolo in Europa, legato al terrorismo. I sindaci italiani, prima di prendere questa decisione, devono avere gli strumenti per avere garanzie, che chi promuove le moschee non riceve finanziamenti da parte di chi è legato al terrorismo". Secondo Parisi, "finché non c'è una norma che chiarisce questo punto fare una moschea può essere rischioso".



Sala: Parisi non è libero da Salvini - "Parisi può parlare di Renzi finché vuole ma dovrebbe dire invece da chi non sono libero io. Lui non è libero da Salvini e questo mi sembra assolutamente certo". Così Sala ha commentato le affermazioni dello sfidante, Stefano Parisi, che ha spiegato come Renzi sia condizionato da Denis Verdini nel governare. "Vedo che a Parisi piace fare queste dichiarazioni pseudo politiche, mi sembrano una follia", ha concluso.



Parisi: Sala costretto a stare con sinistra radicale - "E' evidente che la sinistra radicale in questi anni ha bloccato in maniera importante l'attività della giunta Pisapia, anche Sala sarà molto vincolato". E' stata la replcia di Parisi. "Sala dovrà fare un accordo con Rizzo, immagino, per il ballottaggio quindi anche lui sarà molto vincolato dalla sinistra radicale", ha concluso.