Comunali, Matteo Renzi: "Il Pd e il governo capiscano dove fare meglio"

"In alcuni Comuni M5s ha vinto in modo netto" - "I risultati delle amministrative hanno aperto una grande discussione sulla stampa e dentro al Pd", ha precisato il presidente del Consiglio. E ha aggiunto: "I risultati nazionali sono a macchia di leopardo, con vittorie e sconfitte di tutti e tre gli schieramenti (centrosinistra, Centrodestra, cinque Stelle). Tuttavia l'eco dei successi dei Cinque Stelle è molto forte, non solo sui media. Perché se perdi a Roma dove è accaduto ciò che sappiamo, te lo aspetti. Se perdi anche a Torino dove per giudizio condiviso il sindaco uscente ha governato bene, scatta il campanello d'allarme. In alcuni Comuni, dunque, i Cinque Stelle hanno interpretato meglio di noi la richiesta di cambiamento che proveniva dalla società. E hanno vinto, in modo netto".



"Vittoria di Sala a Milano passata in secondo piano" - "Non è la prima volta - ha scritto Renzi nella sua e-news - del resto che in un ballottaggio si verificano sorprese. Nel pieno della luna di miele 2014, quindici giorni dopo il 41% delle Europee, il Pd perse per la prima volta dopo decenni Potenza, Perugia e Livorno. Perse Padova che aveva governato a lungo. E perse al ballottaggio, dopo aver vinto quasi sempre nettamente al primo turno. Le tante belle vittorie che il centrosinistra ha riportato, a cominciare dalla Milano di Beppe Sala che fino a domenica era considerata la città simbolo di questa tornata elettorale, sono comprensibilmente passate in secondo piano".