Comunali, in Consiglio dei ministri il decreto per votare anche il lunedì

Nel Consiglio dei ministri di lunedì sarà presentato un decreto legge per consentire di votare alle elezioni comunali anche lunedì 6 giugno, oltre a domenica 5. Lo stesso decreto permetterà poi di tenere aperti i seggi lunedì 20 giugno, oltre al 19, per i ballottaggi. Sarebbe questa l'intenzione del governo. Nel decreto non ci sarebbe invece la sanatoria delle liste bocciate per motivi tecnici.