Comunali, guerra di cifre tra M5s e Pd. Grillo: "Noi il partito più votato", i Dem: "Falso"

Pd: "Grillo spara numeri perché M5S arretra" - Ai 5 Stelle replica così il vicesegretario Dem Lorenzo Guerini: "Grillo spara i numeri al lotto, dovendo difendere un dato innegabile, e cioè l'arretramento dei 5 Stelle, come attestato dall'Istituto Cattaneo e non dal Pd". Lo afferma in una nota il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini che, "numeri alla mano", sottolinea come "nei comuni capoluogo e superiori il Pd prende 940.348 voti, mentre il M5s 866.793".



"Questi sono i numeri - aggiunge - il resto è solo propaganda". E ancora: "Se a questi si aggiungono tutti i comuni minori - dove il Pd si presenta sia con il proprio simbolo, sia con i simboli delle civiche ad esso riferite - il vantaggio si allarga ulteriormente, con buona pace dei geni del blog".



Istituto Cattaneo: "5 Stelle in calo rispetto al 2013" - Stando ai calcoli fatti dall'Istituto Cattaneo, infatti, centrosinistra e centrodestra sono risultati in calo rispetto alle precedenti amministrative ma in crescita rispetto alle politiche del 2013, mentre i pentastellati sarebbero in calo rispetto al 2013. Lo stesso Istituto ha inoltre notato che non è vero che il M5s riporta al voto gli astenuti: si "nutre" ormai di elettori fedeli e, in alcune città, di transfughi del centrosinistra. Un fatto non irrilevante in vista del ballottaggio.