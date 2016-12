Comunali, Guerini (Pd): "Grillo spara numeri perché M5S arretra"

"Beppe Grillo spara i numeri al lotto, dovendo difendere un dato innegabile, e cioè l'arretramento dei 5 Stelle, come attestato dall'Istituto Cattaneo e non dal Pd". Lo afferma in una nota il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini che, "numeri alla mano", sottolinea come "nei comuni capoluogo e superiori il Pd prende 940.348 voti, mentre il M5s 866.793". "Questi sono i numeri - conclude - il resto è solo propaganda".