Comunali, Forza Italia: a Roma Centrodestra unito per vincere

Al via a Roma, a Palazzo Grazioli, l'ufficio di presidenza di Forza Italia con Silvio Berlusconi . In agenda la corsa al Campidoglio alla quale il centrodestra dichiara di presentarsi unito per vincere. Al vertice è presente il candidato a sindaco della Capitale Guido Bertolaso . Sono giunti anche l'europarlamentare Antonio Tajani , vice presidente vicario dell'emiciclo di Strasburgo, oltre che i deputati Mara Carfagna e Rocco Crimi . Ci sono anche il governatore della Liguria Giovanni Toti e il coordinatore nazionale enti locali di Forza Italia, Marcello Fiori .

Nel corso dell'incontro si valuterà anche l'ipotesi di convergere su Giorgia Meloni come candidato al Comune di Roma anche per Forza Italia. Non è detto, però, riferiscono fonti azzurre, che l'ufficializzazione del sostegno alla leader di Fdi avvenga in giornata, perché il vertice di Forza Italia potrebbe dare un mandato all'ex premier per lavorare insieme con gli alleati alla costruzione di una base comune per una candidatura unitaria per il Campidoglio.