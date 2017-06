Comunali, exit poll: M5s fuori da ballottaggi 4 capoluoghi Regione

I primi exit poll, alla chiusura dei seggi per il rinnovo di 1.004 Comuni, sembrano delineare una sconfitta per il Movimento 5 Stelle, almeno per quanto riguarda i 4 capoluoghi di Regione al voto. I candidati del M5s sarebbe infatti fuori dai ballottaggi di Genova, L'Aquila, Palermo e Catanzaro.