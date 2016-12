Comunali Bolzano: Pd e centrodestra al ballottaggio, Casapound al 6%

Gli elettori di Bolzano torneranno dunque alle urne il 22 maggio per decidere chi tra Caramaschi e Tagnin sarà il nuovo primo cittadino. A maggio del 2015 i cittadini avevano di nuovo dato fiducia a Luigi Spagnolli, già sindaco dal 2005. A settembre dello scorso anno, però, le dimissioni per la mancanza di una maggioranza in consiglio comunale e il successivo commissariamento.



Il nuovo consiglio comunale - Con 9 seggi il Pd si afferma come primo partito nel neo eletto consiglio comunale. Segue l'Svp con 8 seggi, il Movimento 5 Stelle con 6. La Lega ha conquistato 5 seggi, la lista Il Centrodestra uniti per Bolzano 4, come i Verdi. Tre seggi per Casapound Italia, due per Alleanza per Bolzano, Burgerlist e Io sto con Bolzano.



Non entreranno invece in consiglio, a causa dello sbarramento, Bolzano sull'onda, Artioli sindaca, I Love my Town, Rifondazione comunista, Suedtiroler Freiheit, Sinistra-Die linke e Pensionati.



Affluenza il leggero calo - Affluenza al voto in leggero calo. Ha votato il 56,10% degli aventi diritto, con una flessione dell'1,67% rispetto alle precedenti comunali. Le affluenze più basse si sono registrate nel centro della città, dove è concentrata gran parte della popolazione di lingua tedesca. Nei quartieri italiani, invece le affluenze sono state più alte.