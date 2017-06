Comunali, Berlusconi: "Il centrodestra si aggiudicherà più città della sinistra"

"Il confronto fra tutto quello che ha fatto il nostro governo dopo il sisma in Abruzzo e quello che stanno facendo i governi del Pd con i terremotati dell'Italia centrale è dolorosamente evidente. Dopo il sisma che ha colpito L'Aquila - ha ricordato Berlusconi - avevamo sospeso ogni prelievo fiscale e contributivo per un anno e mezzo, poi avevamo ridotto ogni imposta del 40%. Avevamo lavorato per dare in pochi mesi un tetto stabile e sicuro in pochi mesi per chi aveva perso la casa e per avviare una ricostruzione, che è stata lasciata impantanare dalle amministrazioni della sinistra".