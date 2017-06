Comunali Asti, nuovi controlli: ancora in sospeso esito primo turno

Torna in discussione l'esito del voto per le Comunali ad Asti. La commissione elettorale si è nuovamente riunita in Tribunale nel pomeriggio per esaminare i verbali dello scrutinio dopo che, in seguito alle verifiche effettuate in mattinata, era passato in vantaggio il candidato del M5s su quella del Pd, ribaltando l'esito comunicato lunedì. Ancora sospeso, quindi, il nome di chi andrà al ballottaggio con il candidato del centrodestra.